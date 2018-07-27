Премьер Украины призвал не «преклонять колено» перед Россией

По его словам, Украина располагает огромными запасами природного газа, которые смогут обеспечить топливную независимость страны.

"Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую. Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России . Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ", — сказал политик.

Гройсман также выразил уверенность, что Киев сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу украинского газа, а впоследствии и снизить цену на голубое топливо внутри страны.