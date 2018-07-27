«Известия»: общий судебный долг россиян с начала года вырос до 4,4 трлн рублей

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Сумма судебных долгов россиян к 1 июня выросла до 4,4 трлн рублей. Об этом в пятницу сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По данным ФССП, сумма долгов, по которым принято судебное решение о взыскании, в России выросла на 400 млрд по сравнению с первым кварталом 2018 года. В то же время размер среднего долга по стране снизился до 92,2 тыс. рублей, сообщает газета.

В ФССП уточнили, что банковские задолженности составляют 40% от общей суммы. По данным на 1 июня россияне накопили 1,7 трлн рублей долгов перед банками. Это на 100 млрд меньше, чем в первом квартале 2018 года.