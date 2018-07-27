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«Известия»: общий судебный долг россиян с начала года вырос до 4,4 трлн рублей
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«Известия»: общий судебный долг россиян с начала года вырос до 4,4 трлн рублей 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сумма судебных долгов россиян к 1 июня выросла до 4,4 трлн рублей. Об этом в пятницу сообщает газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
По данным ФССП, сумма долгов, по которым принято судебное решение о взыскании, в России выросла на 400 млрд по сравнению с первым кварталом 2018 года. В то же время размер среднего долга по стране снизился до 92,2 тыс. рублей, сообщает газета.
В ФССП уточнили, что банковские задолженности составляют 40% от общей суммы. По данным на 1 июня россияне накопили 1,7 трлн рублей долгов перед банками. Это на 100 млрд меньше, чем в первом квартале 2018 года.
При этом долги россиян за жилищно-коммунальные услуги за год выросли на 18%. Как сообщают «Известия», в первом квартале 2018 года сумма таких долгов составила 3,2 млн, в тот же период прошлого года — 2,7 млн  Ранее директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов заявил о необходимости принять специальное положение о дополнительных идентификаторах должника, которые исключат путаницу. Речь идет о СНИЛС, ИНН, номерах паспорта, регистрации транспортного средства, водительского удостоверения.
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