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BP приобрела сланцевые активы в США за $10,5 млрд у англо-австралийской BHP
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BP приобрела сланцевые активы в США за $10,5 млрд у англо-австралийской BHP 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 июля. Британская нефтегазовая компания BP объявила о приобретении активов в американских сланцевых провинциях Permian, Eagle Ford и Haynesville у англо-австралийской BHP за $10,5 млрд
Как сообщает британская компания, новые активы позволят увеличить добычу на 190 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки, а разведанные запасы — на 4,6 млрд баррелей н.э. Около 45% добываемого на этих месторождениях сырья приходится на жидкие углеводороды.
Сделка предполагает, что половину суммы BP выплатит сразу из имеющихся резервов, а другая половина будет выплачена в течение шести месяцев. Завершить сделку планируется к концу октября 2018 года.
В BP отмечают, что план по продаже активов увеличится с нынешних $2-3 млрд еще на $5-6 млрд
Сейчас добыча на американских активах BP оценивается в 315 тыс. баррелей н.э. в сутки, а доказанные запасы — в 8,1 млрд баррелей н.э.
ТАСС: последние новости
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