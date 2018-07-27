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BP покупает сланцевый бизнес BHP в США
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BP покупает сланцевый бизнес BHP в США за $10,5 млрд 

Вести Экономика 47 минут назад
Фото: EPA
Энергетический гигант BP Plc согласился заплатить $10,5 млрд за большую часть американских сланцевых активов англо-австралийского горнодобывающего гиганта BHP Billiton Ltd. Это самое крупное приобретение BP за почти два десятилетия, пишет Bloomberg.
Сделка обеспечит BP присутствие в Пермском бассейне. Компания также получит активы на месторождении Eagle Ford на юге Техаса и на Хейнсвиллском месторождении на востоке Техаса и в Луизиане.
"Мы только что получили доступ к некоторым из лучших участков на некоторых из лучших сланцевых месторождений США", — заявил глава подразделения по разведке и добыче (upstream) BP Бернард Луни.
После аварии на платформе Deepwater Horizon в 2010 году, которая привела к разливу нефти в Мексиканском заливе, BP продала участки и инфраструктуру в Пермском бассейне и пропустила недавний бум производства в регионе. Сделка с BHP подчеркивает растущую уверенность BP в том, что приближается конец серии исков и штрафов, сумма которых превышает $60 млрд
Сделка является "трансформационным приобретением", заявил генеральный директор BP Боб Дадли. В результате приобретения добыча BP увеличится на 190 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Разведанные запасы углеводородов на приобретаемых месторождениях составляют 4,6 млрд баррелей нефтяного эквивалента.
Как сообщали "Вести. Экономика", BHP Billiton, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, в августе 2017 года заявила, что выйдет из своего бизнеса по добыче сланцевой нефти и газа в США, показывающего слабые результаты. Такое решение BHP приняла под давлением хедж-фонда Elliott Management, который владеет долей в компании.
Сделка с BP и продажа за $300 млн активов на месторождении Fayetteville подразделению Merit Energy Co. завершают выход BHP из сектора, а полученные средства будут возвращены акционерам, заявил гендиректор компании Эндрю Маккензи.
BHP также заявила, что увеличит квартальные дивиденды на 2,5% до 10,25 центов на акцию. Это первое увеличение за 15 кварталов.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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