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BHP Billiton продает сланцевые активы в США BP за $10,5 млрд
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BHP Billiton продает сланцевые активы в США BP за $10,5 млрд 

Прайм 30 минут назад
МЕХИКО, 27 июл /ПРАЙМ/. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd (BHP) достигла договоренностей о продаже своих сланцевых нефтегазовых активов в США за 10,8 миллиарда долларов, сообщила корпорация.
Американское подразделение британской BP покупает у BHP за 10,5 миллиарда долларов 100% в Petrohawk Energy Corporation, которая работает в сланцевых бассейнах Eagle Ford, Haynesville и Permian. Половину этой суммы компания должна получить при закрытии сделки, оставшуюся часть — шестью равными траншами в течение полугода.
Кроме того, подразделение Merit Energy Company договорилось о покупке 100% в BHP Billiton Petroleum и BHP Billiton Petroleum за 300 миллионов долларов.
Обе сделки должны быть одобрены профильными регуляторами, закрыть их компании планируют до конца октября 2018 года. Компания отразит в своих финрезультатах за 2018 год снижение стоимости активов на 2,8 миллиарда долларов с учетом налогов, говорится в сообщении.
В ноябре 2017 года BHP сообщала, что планирует выйти из нефтегазовых активов в течение двух лет. Летом прошлого года компания заявляла, что считает ошибкой свои инвестиции с 2011 года в 20 миллиардов долларов в сланцевую нефть США.
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