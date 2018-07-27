Российским магазинам грозит массовое изъятие продуктов 

Производители предупредили о возможном «массовом изъятии» продуктов питания из торговых сетей. Это связано с новыми требованиями по уровню антибиотиков в животноводческих товарах.
Письмо о возможных последствиях изменения нормативов предприниматели направили члену коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерию Корешкову.
По мнению его авторов, новые критерии потребуют ввести дорогостоящие методы контроля, а на предприятиях часто нет нужного оборудования и персонала. При этом в Россельхознадзоре пока сами не знают, как работать по новым правилам: они преждевременны и приведут к увеличению лабораторных проверок, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на работника надзорного органа.
Новые правила вступают в силу 14 августа. Речь в них идёт о более чем 70 лекарствах и уровне их содержания в мясе, молоке, яйцах и других продуктах.
Как ранее писал News.ru, минимальный набор продуктов питания в России подорожал на 1,1%.