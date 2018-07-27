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Магазинам грозит массовое изъятие продуктов
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Российским магазинам угрожает массовое изъятие продуктов 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Российские производители продуктов опасаются, что из магазинов начнут «массово изымать» товары из-за новых требований к уровню антибиотиков в животной продукции. Об этом пишут «Ведомости».
По данным газеты, Национальная мясная ассоциация, Союзмолоко и другие организации обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой отложить введение новых норм.
Ранее коллегия ЕЭК установила максимально допустимые уровни остатков ветеринарных лекарств в продуктах (мясе, молоке, яйцах и других). Коллегия определила максимальные остатки для более чем 70 лекарств. До этого правила касалась только шести групп веществ.
Глава отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации Евгений Лапинский заявил, что на предприятиях нет необходимого оборудования и лаборантов для оценки остатков лекарств в продуктах. Он опасается, что животноводам в итоге придется отказаться от лечения животных из-за новых требований.
Исполнительный директор Союзмолока Артем Белов рассказал, что в переработанном продукте лекарства может оказаться больше, чем в сырье: когда контролеры обнаружат в готовом продукте превышения по антибиотикам, партию товара изымут, а производитель понесет убытки.
Газета подчеркивает, что методы экспресс-оценки антибиотиков из списка ЕЭК пока не разработаны, а исследований, которые показали бы срок вывода этих веществ из организма животных, не проводилось.
При этом представитель ЕЭК заверил газету, что нововведения не коснутся переработанной пищевой продукции, а исследования сырья можно будет проводить любыми способами.
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