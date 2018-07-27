Магазинам грозит массовое изъятие продуктов

Российским магазинам угрожает массовое изъятие продуктов

Российские производители продуктов опасаются, что из магазинов начнут «массово изымать» товары из-за новых требований к уровню антибиотиков в животной продукции. Об этом пишут «Ведомости»

По данным газеты, Национальная мясная ассоциация, Союзмолоко и другие организации обратились в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с просьбой отложить введение новых норм.

Ранее коллегия ЕЭК установила максимально допустимые уровни остатков ветеринарных лекарств в продуктах (мясе, молоке, яйцах и других). Коллегия определила максимальные остатки для более чем 70 лекарств. До этого правила касалась только шести групп веществ.

Глава отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации Евгений Лапинский заявил, что на предприятиях нет необходимого оборудования и лаборантов для оценки остатков лекарств в продуктах. Он опасается, что животноводам в итоге придется отказаться от лечения животных из-за новых требований.

Исполнительный директор Союзмолока Артем Белов рассказал, что в переработанном продукте лекарства может оказаться больше, чем в сырье: когда контролеры обнаружат в готовом продукте превышения по антибиотикам, партию товара изымут, а производитель понесет убытки.

Газета подчеркивает, что методы экспресс-оценки антибиотиков из списка ЕЭК пока не разработаны, а исследований, которые показали бы срок вывода этих веществ из организма животных, не проводилось.

При этом представитель ЕЭК заверил газету, что нововведения не коснутся переработанной пищевой продукции, а исследования сырья можно будет проводить любыми способами.