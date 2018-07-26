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«Газпром» в 2018 году выделит Ингушетии порядка 1,7 млрд рублей на развитие газификации
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«Газпром» в 2018 году выделит Ингушетии порядка 1,7 млрд рублей на развитие газификации 

ТАСС 56 минут назад
МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. "Газпром" в 2018 году планирует направить 1,69 миллиарда рублей на развитие газификации и газоснабжения в Ингушетии. Об этом сообщил журналистам в Ингушетии заместитель председателя правления предприятия Валерий Голубев после совещания по вопросам платежной дисциплины и состояния расчетов за поставленный природный газ.
"У нас есть с республикой соглашение развития газификации и газоснабжения в регионе до 2020 года, которое предусматривает общую сумму вложений порядка 2 млрд рублей. На этот год «Газпром» выделяет 1,69 млрд рублей, эти деньги нужны для продолжения газификации. Очень много сетей изношено, и сегодня стоит такой вопрос, что почти все газовое хозяйство республики нужно отмодернизировать или построить заново, очень важно сегодня всех потребителей оснастить новыми современными приборами учета, которые позволяют осуществить передачу информации и контроль за потреблением газа", — сказал Голубев.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, отметил, что на прошедшем в Москве 11 июля заседании правительственной комиссии под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева им поднимался вопрос обновления всех сетей газоснабжения в Ингушетии.
"Правкомиссия приняла наше предложение, и сегодня Ингушетия является пилотным проектом, где в первую очередь будут реконструированы все сети на 100%, и эта программа станет составной частью программы развития газификации и газоснабжения до 2020 года", — пояснил Евкуров.
Голубев также представил нового генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» Александра Троянова. «В первую очередь я нацелен на сверку расчетов, потому что и потребители, и глава региона говорят, что люди недовольны начислениями, мы проведем сверку. Во вторую очередь проведем аудит нашей абонентской базы», — сказал журналистам Троянов.
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