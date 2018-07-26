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Чистый убыток Carrefour за I полугодие составил 750 млн евро против прибыли годом ранее
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Чистый убыток Carrefour за I полугодие составил 750 млн евро против прибыли годом ранее 

Прайм 50 минут назад
МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Чистый убыток французской группы Carrefour SA, второго по величине ритейлера в мире, по итогам первого полугодия 2018 года составил 750 миллионов евро против прибыли годом ранее, говорится в отчетности компании.
Объем продаж Carrefour снизился на 3,8% и составил 37,071 миллиарда евро, сообщается в релизе компании. Общая выручка составила 38,037 миллиарда евро, что на 3,9% ниже показателя первого полугодия прошлого года. При этом повторяющийся операционный доход компании, то есть доход без учета временных выплат, в размере 597 миллионов евро оказался выше среднего прогноза аналитиков на доход в 523 миллиона.
Компания объясняет снижение продаж в основном неблагоприятными обменными курсами, в частности удешевлением бразильского реала. Кроме того, компания отметила снижение продаж в своих гипермаркетах во Франции.
Carrefour — вторая по величине компания розничной торговли после американской Wal-Mart. Carrefour пыталась выйти на российский рынок, открыв в 2009 году магазины в Москве и Краснодаре. Однако в октябре того же года компания объявила об уходе с российского рынка из-за отсутствия перспектив для роста.
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