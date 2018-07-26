Ещё
Доходы «АвтоВАЗа» растут и будут расти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы «АвтоВАЗа» растут и будут расти 

Ведомости 59 минут назад
Фото: Ведомости
«АвтоВАЗ» в I полугодии этого года получил 3,1 млрд руб. чистой прибыли против чистого убытка в 4,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. Выручка увеличилась на 31,5% до 134,7 млрд руб.
Последним прибыльным годом для «АвтоВАЗа» был 2012 г., когда компания заработала 29,2 млрд руб. В прошлом году компания вышла на операционную прибыль. А первую чистую прибыль по МСФО «АвтоВАЗ» получил по итогам первого квартала 2018 г. — 609 млн руб. Получается, второй квартал «добавил» к общему результату почти 2,5 млрд руб.
Основными причинами улучшения финансовых результатов в первом полугодии 2018 г. «АвтоВАЗ» называет успешные продажи Lada на внутреннем рынке (рост на 21,1% до 169 884 шт. — «Ведомости»), в том числе благодаря госпрограммам стимулирования спроса, рост экспортных поставок (на 61% до 19 672 автомобилей) и мероприятия по сокращению затрат.
Автоконцерн сокращает штат, затраты на комплектующие, переходит с краткосрочных кредитов на долгосрочные. В апреле 2018 г. завершился очередной этап программы рекапитализации «АвтоВАЗа», реализуемой основными акционерами компании — Renault и госкорпорацией «Ростех». Были конвертированы долги «АвтоВАЗа» перед акционерами в акции предприятия на общую сумму 61,4 млрд руб. В итоге их совместное предприятие Alliance Rostec Auto B. V. увеличила долю в «АвтоВАЗе» с 64,6% до 83,53% (контроль у Renault) и выставила оферту миноритарным акционерам. К октябрю 2018 г. ожидается завершение программы: предполагается, что «Ростех» спишет «АвтоВАЗу» оставшуюся часть беспроцентных займов на 21 млрд руб.
Доходы «АвтоВАЗа» будут быстро расти, уверен аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Сейчас рентабельность компании по чистой прибыли составляет всего 2%. Тогда как, например, у Renault этот показатель около 8%, замечает Ганелин. Чистая прибыль «АвтоВАЗа», скорее всего, будет расти несколько лет подряд на фоне ожидаемого дальнейшего увеличения продаж и сокращения долговой нагрузки компании, считает Ганелин.
Высокая чистая прибыль, по крайней мере, в III квартале «АвтоВАЗу» уже почти обеспечена. В июле компания получила разовую компенсацию в размере 1,88 млрд руб. от своего бывшего совладельца — японской Nissan, говорится в отчете по МСФО. Она была выплачена за прекращение по инициативе японской компании производства на входящей в «АвтоВАЗ» «Ижавто» двух моделей — Tiida и Sentra. Они были сняты с конвейера в 2015 г. и 2017 г., соответственно.
На первом этапе получаемую чистую прибыль «АвтоВАЗ» будет тратить на снижение долговой нагрузки и развитие, продолжает Ганелин. По оценке аналитика «ВТБ капитала» Владимира Беспалова, чистый долг «АвтоВАЗа» в течение полугодия снизился на 21% — с 84,66 млрд руб. на конец 2017 г. до 66,86 млрд руб. «В дальнейшем, когда рентабельность компании вернется на комфортный уровень, ее акционеры, очевидно, вернутся к вопросу о выплате дивидендов», — добавляет он. В последний раз «АвтоВАЗ» платил дивиденды по итогам 2007 г.
Ведомости: последние новости
Алишер Усманов заканчивает перевод активов в Россию «Яндекс» увеличил чистую прибыль на 857% Правительство выбрало страховщика МВД без конкурса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС, новая выходка Макаревича и другие события дня
США поставили Турции серьезный ультиматум
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие116
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение