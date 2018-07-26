Доходы «АвтоВАЗа» растут и будут расти

«АвтоВАЗ» в I полугодии этого года получил 3,1 млрд руб. чистой прибыли против чистого убытка в 4,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. Выручка увеличилась на 31,5% до 134,7 млрд руб.

Последним прибыльным годом для «АвтоВАЗа» был 2012 г., когда компания заработала 29,2 млрд руб. В прошлом году компания вышла на операционную прибыль. А первую чистую прибыль по МСФО «АвтоВАЗ» получил по итогам первого квартала 2018 г. — 609 млн руб. Получается, второй квартал «добавил» к общему результату почти 2,5 млрд руб.

Основными причинами улучшения финансовых результатов в первом полугодии 2018 г. «АвтоВАЗ» называет успешные продажи Lada на внутреннем рынке (рост на 21,1% до 169 884 шт. — «Ведомости» ), в том числе благодаря госпрограммам стимулирования спроса, рост экспортных поставок (на 61% до 19 672 автомобилей) и мероприятия по сокращению затрат.

Автоконцерн сокращает штат, затраты на комплектующие, переходит с краткосрочных кредитов на долгосрочные. В апреле 2018 г. завершился очередной этап программы рекапитализации «АвтоВАЗа», реализуемой основными акционерами компании — Renault госкорпорацией «Ростех» . Были конвертированы долги «АвтоВАЗа» перед акционерами в акции предприятия на общую сумму 61,4 млрд руб. В итоге их совместное предприятие Alliance Rostec Auto B. V. увеличила долю в «АвтоВАЗе» с 64,6% до 83,53% (контроль у Renault) и выставила оферту миноритарным акционерам. К октябрю 2018 г. ожидается завершение программы: предполагается, что «Ростех» спишет «АвтоВАЗу» оставшуюся часть беспроцентных займов на 21 млрд руб.

Доходы «АвтоВАЗа» будут быстро расти, уверен аналитик «Атона» Михаил Ганелин . Сейчас рентабельность компании по чистой прибыли составляет всего 2%. Тогда как, например, у Renault этот показатель около 8%, замечает Ганелин. Чистая прибыль «АвтоВАЗа», скорее всего, будет расти несколько лет подряд на фоне ожидаемого дальнейшего увеличения продаж и сокращения долговой нагрузки компании, считает Ганелин.

Высокая чистая прибыль, по крайней мере, в III квартале «АвтоВАЗу» уже почти обеспечена. В июле компания получила разовую компенсацию в размере 1,88 млрд руб. от своего бывшего совладельца — японской Nissan, говорится в отчете по МСФО. Она была выплачена за прекращение по инициативе японской компании производства на входящей в «АвтоВАЗ» «Ижавто» двух моделей — Tiida и Sentra. Они были сняты с конвейера в 2015 г. и 2017 г., соответственно.