Доходы «АвтоВАЗа» растут и будут расти 

«АвтоВАЗ» в I полугодии этого года получил 3,1 млрд руб. чистой прибыли против чистого убытка в 4,4 млрд руб. годом ранее, следует из отчета компании по МСФО. Выручка увеличилась на 31,5% до 134,7 млрд руб.
Последним прибыльным годом для «АвтоВАЗа» был 2012 г., когда компания заработала 29,2 млрд руб. В прошлом году компания вышла на операционную прибыль. А первую чистую прибыль по МСФО «АвтоВАЗ» получил по итогам первого квартала 2018 г. — 609 млн руб. Получается, второй квартал «добавил» к общему результату почти 2,5 млрд руб.
Основными причинами улучшения финансовых результатов в первом полугодии 2018 г. «АвтоВАЗ» называет успешные продажи Lada на внутреннем рынке (рост на 21,1% до 169 884 шт. — «Ведомости»), в том числе благодаря госпрограммам стимулирования спроса, рост экспортных поставок (на 61% до 19 672 автомобилей) и мероприятия по сокращению затрат.
Автоконцерн сокращает штат, затраты на комплектующие, переходит с краткосрочных кредитов на долгосрочные. В апреле 2018 г. завершился очередной этап программы рекапитализации «АвтоВАЗа», реализуемой основными акционерами компании — Renault и госкорпорацией «Ростех». Были конвертированы долги «АвтоВАЗа» перед акционерами в акции предприятия на общую сумму 61,4 млрд руб. В итоге их совместное предприятие Alliance Rostec Auto B. V. увеличила долю в «АвтоВАЗе» с 64,6% до 83,53% (контроль у Renault) и выставила оферту миноритарным акционерам. К октябрю 2018 г. ожидается завершение программы: предполагается, что «Ростех» спишет «АвтоВАЗу» оставшуюся часть беспроцентных займов на 21 млрд руб.
Доходы «АвтоВАЗа» будут быстро расти, уверен аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Сейчас рентабельность компании по чистой прибыли составляет всего 2%. Тогда как, например, у Renault этот показатель около 8%, замечает Ганелин. Чистая прибыль «АвтоВАЗа», скорее всего, будет расти несколько лет подряд на фоне ожидаемого дальнейшего увеличения продаж и сокращения долговой нагрузки компании, считает Ганелин.
Высокая чистая прибыль, по крайней мере, в III квартале «АвтоВАЗу» уже почти обеспечена. В июле компания получила разовую компенсацию в размере 1,88 млрд руб. от своего бывшего совладельца — японской Nissan, говорится в отчете по МСФО. Она была выплачена за прекращение по инициативе японской компании производства на входящей в «АвтоВАЗ» «Ижавто» двух моделей — Tiida и Sentra. Они были сняты с конвейера в 2015 г. и 2017 г., соответственно.
На первом этапе получаемую чистую прибыль «АвтоВАЗ» будет тратить на снижение долговой нагрузки и развитие, продолжает Ганелин. По оценке аналитика «ВТБ капитала» Владимира Беспалова, чистый долг «АвтоВАЗа» в течение полугодия снизился на 21% — с 84,66 млрд руб. на конец 2017 г. до 66,86 млрд руб. «В дальнейшем, когда рентабельность компании вернется на комфортный уровень, ее акционеры, очевидно, вернутся к вопросу о выплате дивидендов», — добавляет он. В последний раз «АвтоВАЗ» платил дивиденды по итогам 2007 г.