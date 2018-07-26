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Доля строителей в портфеле корпоративного кредитования банка «Уралсиб» — около четверти
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Доля строителей в портфеле корпоративного кредитования банка «Уралсиб» — около четверти 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Об этом сообщил председатель правления банка «Уралсиб» Константин Бобров.
По его словам, суммарный портфель корпоративного кредитования банка на сегодняшний день составляет примерно 100 млрд рублей. Несколько более 20% от этого объема приходится на компании строительной отрасли.
«Как бы то ни было, строительный бизнес остается достаточно высокорисковым. Стратегия же нашего банка предусматривает консервативную политику и кредитование низкорисковых проектов. Поэтому к строительным начинаниям мы подходим с большой осторожностью», — заключил Константин Бобров.
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