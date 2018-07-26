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Полугодовой убыток Under Armour вырос в 8 раз — до $125,8 млн
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Полугодовой убыток Under Armour вырос в 8 раз — до $125,8 млн 

Rambler News Service 58 минут назад
Чистый убыток американского производителя спортивной одежды и аксессуаров Under Armour за январь-июнь 2018 года составил $125,788 млн, увеличившись за год в 8 раз, следует из отчетности компании.
Выручка компании за отчетный период выросла на 6,7% до $2,36 млрд
Наибольшую выручку компания получила в Северной Америке — она составила $1,7 млрд, увеличившись на 0,6%, на втором месте — Европа, Ближний Восток и Африка, где доходы компании составили $262,8 млн  По итогам II квартала убыток Under Armour составил $95,5 млн, увеличившись с апреля-июня 2017 года в 7,76 раза.
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