ЧТПЗ пожаловался на изменение ценообразования «Газпрома» на трубы

По его словам, раньше при заключении контрактов с «Газпромом» использовалось формульное ценообразование, которое устраивало всех. «Формула позволяла на длительный период работы нивелировать любые изменения цены, поэтому и для металлургов, и для производителей труб работа была прогнозируемой и понятной», — сказал Коваленков.

Сейчас же «Газпром» и производители трубной продукции перешли к спотовому ценообразованию, и контракты заключаются по итогам тендеров. «Прогнозировать понятный результат стало сложнее. Проводя переговоры с поставщиками металла, мы не до конца понимаем, какой ценовой уровень будет на трубную продукцию после завершения тендера», — пояснил гендиректор ЧТПЗ.

Коваленков отметил, что поставка труб под проекты — длительная история, поскольку «необходимо заранее законтрактовывать металл, согласовать его параметры качества, соблюдать графики». При этом у «Газпрома» довольно жесткие требования к качеству продукции, которые может выполнить далеко не каждый производитель.

В текущем году ЧТПЗ планирует поставить «Газпрому» около 200 000 труб большого диаметра.