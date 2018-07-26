Чистая прибыль MasterCard в I полугодии выросла в 1,4 раза

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. по итогам первого полугодия 2018 года составила 3,061 миллиарда долларов, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с первым полугодием 2017 года, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за шесть месяцев составила 2,91 доллара против 2,09 доллара в январе-июне 2017 года. Выручка в годовом выражении выросла на 25%, до 7,245 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 33,3%, до 1,569 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за три месяца составила 1,5 доллара против 1,1 доллара во втором квартале 2017 года. Выручка в годовом выражении выросла на 20%, до 3,665 миллиарда долларов.

"Рост продолжился во втором квартале по всем секторам…. Мы продолжим инвестировать в долгосрочную перспективу…. Мы довольны развитием наших отношений с клиентами и продвижением безопасных цифровых решений", — приводятся в релизе слова главы MasterCard Аджая Банги (Ajay Banga).

Компания MasterCard Inc., являясь оператором одной из крупнейших платежных систем в мире. Число осуществляемых посредством этой платежной системы транзакций превышает 22 миллиарда в год.