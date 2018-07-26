Ещё
Чистая прибыль MasterCard в I полугодии выросла в 1,4 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль MasterCard в I полугодии выросла в 1,4 раза 

Прайм 37 минут назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. по итогам первого полугодия 2018 года составила 3,061 миллиарда долларов, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с первым полугодием 2017 года, говорится в финансовой отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за шесть месяцев составила 2,91 доллара против 2,09 доллара в январе-июне 2017 года. Выручка в годовом выражении выросла на 25%, до 7,245 миллиарда долларов.
По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 33,3%, до 1,569 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за три месяца составила 1,5 доллара против 1,1 доллара во втором квартале 2017 года. Выручка в годовом выражении выросла на 20%, до 3,665 миллиарда долларов.
"Рост продолжился во втором квартале по всем секторам…. Мы продолжим инвестировать в долгосрочную перспективу…. Мы довольны развитием наших отношений с клиентами и продвижением безопасных цифровых решений", — приводятся в релизе слова главы MasterCard Аджая Банги (Ajay Banga).
Компания MasterCard Inc., являясь оператором одной из крупнейших платежных систем в мире. Число осуществляемых посредством этой платежной системы транзакций превышает 22 миллиарда в год.
Прайм: последние новости
Цукерберг потерял почти $17 млрд после отчетности Facebook ФАС возбудила дело против ЦИАН "Новатэк": высокая оценка "Арктик СПГ-2" позволит снизить собственные вложения до минимума
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ребенок съел ролл из «Макдональдса» и умер43
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия138
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР129
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР46
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение