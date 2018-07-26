Девелопер Legenda разместил дебютный выпуск облигаций на 1,454 млрд руб

МОСКВА , 26 июл — РИА Новости /Прайм. Санкт-Петербургский строительный холдинг Legenda Intelligent Development разместил 73% дебютного выпуска облигаций, что составило 1,454 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Заявки на облигации объемом до 2 миллиардов рублей компания собирала 10 июля, техническая часть размещения стартовала 12 июля и завершилась 26 июля. Ориентир ставки первого купона составлял 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,2-14,75% годовых.

"Привлеченные средства не планировалось направлять на текущее финансирование строительных проектов. Главной целью займа было выйти на рынок публичных заимствований и зарекомендовать себя как надежного партнера для инвесторов. По итогам было продано облигаций на 1,454 миллиарда рублей по ставке 14% годовых", — сообщила компания.

Во время размещения на облигации поступила 21 заявка с первичного рынка и параллельно начали поступать заявки на покупку с вторичного рынка ценных бумаг, добавили в компании.

Трехлетний выпуск облигаций предусматривает выплату квартальных купонов и амортизацию с пятого купонного периода. Эмитентом выступило ООО «Легенда» — консолидирующая активы компания группы Legenda Intelligent Development. Организаторами выступили Альфа-банк , «БКС Глобал Маркетс» и ИФК «Солид» . Средства от размещения выпуска компания планировала направить на частичное рефинансирование долга.