Чистая прибыль McDonald's в I полугодии выросла на 10%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's в первом полугодии 2018 года увеличилась на 10% в годовом выражении — до 2,871 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 3,62 доллара против 3,17 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети увеличилась на 1,7% — до 4,405 миллиарда долларов. В то же время выручка McDonald's по итогам полугодия снизилась на 11%, составив 10,492 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала McDonald's увеличила чистую прибыль на 7% — до 1,496 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,9 доллара против 1,7 доллара годом ранее. Показатель оказался незначительно ниже прогнозов экспертов в 1,92 доллара за акцию. Операционная прибыль сети сократилась на 1,4% — до 2,262 миллиарда долларов. Выручка уменьшилась на 12%, до 5,353 миллиарда долларов.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's во втором квартале выросли на 4%, в США показатель увеличился на 2,6%.

"Мы довольны как результатами нашего международного бизнеса, так и прогрессом в США… Наша компания 12 кварталов подряд демонстрирует рост сопоставимых продаж, и мы уверены, что выбрали правильную стратегию для достижения долгосрочного роста", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Стива Истербрука (Steve Easterbrook).