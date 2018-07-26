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«Новатэк» сохраняет прогноз по капзатратам в 2018 г на уровне 90 млрд руб
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«Новатэк» сохраняет прогноз по капзатратам в 2018 г на уровне 90 млрд руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" сохраняет прогноз по капзатратам по итогам 2018 года на рекордном уровне 90 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя правления компании Марк Джетвей.
"Мы бы хотели снова подтвердить капзатраты в 2018 году на уровне 90 миллиардов рублей", — сказал он в рамках телефонной конференции компании.
Ранее Джетвей сообщал, что в 2018 году капитальные затраты «Новатэка» прогнозируются на уровне 90 миллиардов рублей, что является рекордом для компании. При этом он отмечал, что в ближайшие пару лет этот показатель будет составлять 90-95 миллиардов рублей в год.
В 2017 году капитальные затраты «Новатэка» выросли в 1,6 раза — до 48 миллиардов рублей.
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