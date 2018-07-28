США могут снять санкции с «Русала»

CNN: глава минфина США заявил о возможности снятия санкций с «Русала»

Телекомпания не приводит подтверждающих фраз Мнучина, но обращает внимание на то, что в рамках встречи глав финансовых ведомств государств — участников "Большой двадцатки", прошедшей 21-22 июля в Буэнос-Айресе , глава американского минфина заявил журналистам о продуктивном диалоге с "Русалом". "Я провел много бесед по "Русалу", — сообщил он. "Цель заключалась в том, чтобы изменить поведение" основного акционера компании Олега Дерипаски , приводило агентство Bloomberg слова министра, который не дал подробностей.

Как пояснил Мнучин CNN администрация президента Дональда Трампа была вынуждена включить "Русал" в санкционные списки, подчиняясь закону, принятому Конгрессом прошлым летом. "Мы собирались исполнять российские санкции", — заметил Мнучин. "Цель состояла в том, чтобы в результате санкций оказать воздействие на олигархов, но не усердно работающих сотрудников "Русала", — добавил глава минфина.

"Русал" попал под санкции США 6 апреля вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с "Русалом" до 23 октября 2018 года.

Одним из условий отмены санкций в отношении компании минфин США назвал снижение доли Дерипаски, который, в свою очередь, заявил о готовности сократить ниже 50% свою долю в крупнейшем акционере "Русала" — компании En+ . В минфине США затем отметили, что снижение доли Дерипаски необязательно приведет к отмене санкций против подконтрольного этой группе "Русала".

Сейчас бизнесмен контролирует 48,13% "Русала" через En+, в которой ему принадлежит 66%. С 25 мая Дерипаска покинул совет директоров "Русала".