Опубликован список получателей вознаграждения за «победу» Нафтогаза над Газпромом

Украинские СМИ опубликовали список чиновников «Нафтогаза Украины», которые разделили между собой 46 млн долларов в качестве премий за «победу» над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

70% всей суммы получили глава компании Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко . Всего премии получил 41 человек, однако раскрыты имена только 11 из них, сообщает «Вести-Украина».

В списке, кроме Коболева и Витренко, также оказались директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома , заместитель председателя правления Сергей Коновец, заведующий канцелярией Валентина Пишун, директор по персоналу Маргарита Короткова, директор по административной деятельности и энергоэффективности Виталий Щербенко, директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев, начальник департамента безопасности Владимир Лупащенко, начальник специального отдела Виктор Пасичник

При этом источник в компании отмечает, что большинство названных людей не были вовлечены в процесс в Стокгольме . Известно также, что Перелома получил 8 млн гривен, а члены правления Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, в свою очередь, премий не получили.

В конце мая наблюдательный совет украинского Нафтогаза объявил о планах премировать сотрудников компании на более чем 46 млн долларов за итоги судебного спора с Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Премьер Украины Владимир Гройсман попросил пересмотреть размер премий.

Между тем, Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, из-за которого и было решено премировать работников Нафтогаза.