Опубликован список получателей вознаграждения за «победу» Нафтогаза над Газпромом 

Украинские СМИ опубликовали список чиновников «Нафтогаза Украины», которые разделили между собой 46 млн долларов в качестве премий за «победу» над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.
70% всей суммы получили глава компании Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко. Всего премии получил 41 человек, однако раскрыты имена только 11 из них, сообщает «Вести-Украина».
В списке, кроме Коболева и Витренко, также оказались директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, заместитель председателя правления Сергей Коновец, заведующий канцелярией Валентина Пишун, директор по персоналу Маргарита Короткова, директор по административной деятельности и энергоэффективности Виталий Щербенко, директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев, начальник департамента безопасности Владимир Лупащенко, начальник специального отдела Виктор Пасичник.
При этом источник в компании отмечает, что большинство названных людей не были вовлечены в процесс в Стокгольме. Известно также, что Перелома получил 8 млн гривен, а члены правления Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, в свою очередь, премий не получили.
В конце мая наблюдательный совет украинского Нафтогаза объявил о планах премировать сотрудников компании на более чем 46 млн долларов за итоги судебного спора с Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Премьер Украины Владимир Гройсман попросил пересмотреть размер премий.
Между тем, Газпром добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, из-за которого и было решено премировать работников Нафтогаза.