Чистая прибыль Xerox в I полугодии сократилась в 1,5 раза

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Xerox по итогам первого полугодия 2018 года сократилась в 1,5 раза в годовом выражении, до 140 миллионов долларов, сообщается в отчетности корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию уменьшилась до 0,5 доллара с 0,78 доллара годом ранее. Выручка Xerox за отчетный период сократилась на 1,5% по сравнению с показателем за первое полугодие 2017 года, до 4,945 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал снизилась в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 114 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,42 доллара против 0,63 доллара в апреле-июне 2017 года. Выручка компании во втором квартале сократилась на 2,2%, до 2,510 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что общий объем продаж вырос во втором квартале на 0,6%, до 1,017 миллиарда долларов. Объем продаж оборудования увеличился на 2,7%, до 561 миллиона долларов.

"Спустя два месяца пребывания на посту главы этого знакового бренда, я понял, что мы можем вернуть Xerox на позиции ведущей технологической компании", — считает генеральный директор Xerox Джон Висентин (John Visentin), чьи слова приводятся в релизе. «В настоящее время мы предлагаем программное обеспечение, услуги и технологии печати, а также ряд инноваций, которые могут изменить рынок и принести пользу нашим клиентам», — добавил Висентин.