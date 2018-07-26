Чистая прибыль ConocoPhillips во II квартале составила $1,6 млрд против убытка годом ранее

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ConocoPhillips во втором квартале 2018 года составила 1,64 миллиарда долларов против убытка годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составила 1,4 доллара против убытка в 2,78 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась на 4%, до 9,24 миллиарда долларов.

Объем добычи углеводородов ConocoPhillips во втором квартале сократился на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,269 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

ConocoPhillips по итогам полугодия получила прибыль в размере 2,5 миллиарда долларов против убытка в 2,8 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль на одну обыкновенную акцию составила 2,13 доллара против убытка в 2,3 доллара годом ранее. Выручка за полгода по итогам января-июня составила 18,201 миллиарда долларов, что на 9,2% больше прошлогоднего показателя. Объем добычи углеводородов сократился на 20,3% и составил 1,258 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 11,2 тысячи человек.