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Временная администрация банка «Таатта» выявила серьезные нарушения в учете вкладов
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Временная администрация банка «Таатта» выявила серьезные нарушения в учете вкладов 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Временная администрация лишившегося ранее лицензии якутского банка «Таатта» выявила существенные нарушения в учете обязательств банка по вкладам, которые были оформлены накануне отзыва лицензии, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в четверг.
"В ходе работы назначенной Банком России временной администрации, в состав которой также входят служащие агентства, выявлены существенные нарушения бывшим руководством и работниками банка порядка учета обязательств банка по вкладам, оформленным в преддверии отзыва у банка лицензии в дополнительном офисе, расположенном по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д. 2", — говорится в сообщении госкорпорации.
Вместе с этим временной администрацией выявлены факты, которые могут говорить о хищении из кассы офиса банка, о чем АСВ направило соответствующее заявление в правоохранительные органы, также отмечается в сообщении.
В середине июля источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о том, что член временной администрации «Таатты» заявила в полицию о недостаче 572 миллионов рублей в московском филиале кредитной организации.
Банк России отозвал лицензию у «Таатты» с 5 июля. Как отмечал регулятор, проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема некачественных активов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 220-е место в РФ.
После этого АСВ выбрало Сбербанк, банк «Восточный», РНКБ и «Почта банк» для выплат вкладчикам, которые начались 18 июля.
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