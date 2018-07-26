Международные резервы РФ за неделю сократились на 2,4 млрд долларов

Международные резервы РФ на 20 июля составили 457,9 млрд долларов против 460,3 млрд на 13 июля текущего года. Такие данные опубликованы на сайте Центробанка

Объем международных резервов за неделю сократился на 2,4 млрд долларов, или 0,5%, в результате отрицательной переоценки, поясняет регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства . Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда ), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, за 2017 год российские резервы увеличились примерно на 55 млрд долларов.