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Прибыль «Яндекса» выросла на 857%
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Прибыль «Яндекса» выросла на 857% 

News.ru 1 час назад
Компания «Яндекс» сообщила о росте своей чистой прибыли. С апреля по июнь она заработала 33,3 млрд рублей; за аналогичный период прошлого года — 3,48 млрд рублей.
Главный источник притока финансов — сервис онлайн-покупок «Яндекс. Маркет», следует из отчета компании за второй квартал 2018 года. Он принес 28 млрд рублей. Показатель EBITDA за второй квартал вырос на 23% — до 8,8 млрд руб.
Основной продукт компании — сайт Yandex.ru — отметил рост поисковых запросов на 11%. Количество поездок в сегменте «Яндекс. Такси» (включая Uber) увеличилось по сравнению с прошлым годом на 207%.
Ранее News.ru писал, что «Яндекс. Деньги» планирует запустить сервис для микроинвестиций. Средства клиентов буду вкладываться в биржевые фонды. Начальная сумма инвестирования — 5 тыс. рублей.
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