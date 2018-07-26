Прибыль «Яндекса» выросла на 857%

Компания «Яндекс» сообщила о росте своей чистой прибыли. С апреля по июнь она заработала 33,3 млрд рублей; за аналогичный период прошлого года — 3,48 млрд рублей.

Главный источник притока финансов — сервис онлайн-покупок «Яндекс. Маркет», следует из отчета компании за второй квартал 2018 года. Он принес 28 млрд рублей. Показатель EBITDA за второй квартал вырос на 23% — до 8,8 млрд руб.

Основной продукт компании — сайт Yandex.ru — отметил рост поисковых запросов на 11%. Количество поездок в сегменте «Яндекс. Такси» (включая Uber) увеличилось по сравнению с прошлым годом на 207%.