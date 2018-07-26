«Нафтогаз» обвинил Фирташа в попытке украсть газ

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«С 1 августа должен вступить в силу версия Кодекса газотранспортной системы (ГТС), утвержденная предыдущим составом НКРЭКУ без учета предложений «Укртрансгаза», в нарушение законной процедуры. Есть веские основания считать, что в создании этого кодекса принимали участие юристы, работающие на олигарха Дмитрия Фирташа , фактического владельца РГК», — отметили в пресс-службе «Нафтогаза»

Также в Нафтогазе считают, что Кодекс ГТС должен закрепить монополизм облгазов, которые принадлежат в том числе и РГК, и предоставить им легальные возможности для осуществления кражи газа из украинской ГТС.

«Как следствие, кодекс в его нынешней редакции призван закрепить как монополизм облгазов на региональных рынках, так и возможность для них безнаказанно заниматься несанкционированным отбором, то есть, кражами газа», — говорится в сообщении пресс-службы «Нафтогаза».

В компании Дмитрия Фирташа пока не прокомментировали обвинения «Нафтогаза».