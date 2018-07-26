Подмосковные приставы за полгода взыскали в бюджет 6,5 млрд рублей 

КРАСНОГОРСК, /Московская область/, 26 июля. /ТАСС/. Судебные приставы Московской области за полгода взыскали в бюджеты различных уровней 6,5 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей — в бюджет Подмосковья. Об этом сообщил журналистам главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов.
По данным управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области, сумма взысканных приставами средств в бюджет в этом году выросла на 21%.
Существенно выросла сумма взысканных долгов по налоговым платежам, она достигла 4,2 млрд рублей (в первом полугодии 2017 года она составила 2,6 млрд рублей).
"За первые шесть месяцев 2018 года в управлении на исполнении находилось чуть более 3,6 млн исполнительных производств", — сообщил Николай Коновалов. За полугодие окончено 1,4 млн производств.
"Взысканная сумма составила 17,5 млрд рублей (в первом полугодии 2017 года — 13,9 млрд рублей — прим. ТАСС)", — сообщил руководитель УФССП. 442 млн рублей составили взысканные штрафы ГАИ, 940 млн рублей — долги по жилищно-коммунальным услугам, 377 млн рублей — задолженности по алиментам и 2,6 млрд рублей — по кредитам.
"Средняя нагрузка на одного судебного пристава составила 5 тысяч исполнительных производств. В среднем каждым судебным приставом Московской области взыскано 25 млн рублей", — добавил Коновалов.