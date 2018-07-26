Подмосковные приставы за полгода взыскали в бюджет 6,5 млрд рублей

КРАСНОГОРСК , / Московская область /, 26 июля. / ТАСС /. Судебные приставы Московской области за полгода взыскали в бюджеты различных уровней 6,5 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей — в бюджет Подмосковья. Об этом сообщил журналистам главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов.

По данным управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Московской области, сумма взысканных приставами средств в бюджет в этом году выросла на 21%.

Существенно выросла сумма взысканных долгов по налоговым платежам, она достигла 4,2 млрд рублей (в первом полугодии 2017 года она составила 2,6 млрд рублей).

"За первые шесть месяцев 2018 года в управлении на исполнении находилось чуть более 3,6 млн исполнительных производств", — сообщил Николай Коновалов . За полугодие окончено 1,4 млн производств.

"Взысканная сумма составила 17,5 млрд рублей (в первом полугодии 2017 года — 13,9 млрд рублей — прим. ТАСС)", — сообщил руководитель УФССП. 442 млн рублей составили взысканные штрафы ГАИ , 940 млн рублей — долги по жилищно-коммунальным услугам, 377 млн рублей — задолженности по алиментам и 2,6 млрд рублей — по кредитам.

"Средняя нагрузка на одного судебного пристава составила 5 тысяч исполнительных производств. В среднем каждым судебным приставом Московской области взыскано 25 млн рублей", — добавил Коновалов.