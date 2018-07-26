В структуре Гуцериева не считают 100 исков существенным количеством 

В лизинговой компании «Европлан» (входит в структуру ГК «Сафмар» Михаила Гуцериева) не согласились с выводами «ФедералПресс» о массовости исков, которые подаются в отношении нее в арбитражные суды.
Напомним, с начала года к «Европлану» было подано около сотни заявлений, причем половина из них от индивидуального предпринимателя Сергея Салина, зарегистрированного в Астраханской области. В компании заявили, что указанное количество не превышает 0,04% от общего числа сделок, заключенных за время ее деятельности.
«Кроме того, ни количество, ни сумма данных исков не могут являться существенными относительно активов компании», — говорится в официальном письме, поступившем в редакцию «ФедералПресс».
Иски по лизинговым договорам к компании «Сафмар Финансовые инвестиции» (владеет 100% «Европлана») предъявляются ошибочно, ответственность по ним несет только «Европлан», отмечается в документе.
Юристы компании прокомментировали также тяжбы с г-ном Салиным. Подчеркнуто, что суд удовлетворил 20% поданных предпринимателем исков: «Отдельно хочется отметить, что не все уступленные г-ну Салину долги суды признали действительными сделками. Так, в спорах с нашей компанией ряд заключенных им договоров цессий признали недействительными по причине их мнимости и причинения вреда кредиторам лизингополучателя».
Кроме того, по информации компании, Салин вынужден был отказаться от претензий на сумму около 10 млн рублей, так как не заключал никаких договоров уступки требований с лизингополучателями и столкнулся с угрозой возбуждения уголовного дела. В компании утверждают также, что Салина ранее уже привлекали к уголовной ответственности за растрату. В архиве Трусовского районного суда Астрахани действительно есть приговор по такому делу от 19 августа 2011 года, имена осужденного и оппонента «Европлана» совпадают. В компании отмечают, что Салин подает иски не только к ним, но и к другим представителям лизингового рынка.