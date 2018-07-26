В структуре Гуцериева не считают 100 исков существенным количеством

Напомним, с начала года к «Европлану» было подано около сотни заявлений, причем половина из них от индивидуального предпринимателя Сергея Салина , зарегистрированного в Астраханской области . В компании заявили, что указанное количество не превышает 0,04% от общего числа сделок, заключенных за время ее деятельности.

«Кроме того, ни количество, ни сумма данных исков не могут являться существенными относительно активов компании», — говорится в официальном письме, поступившем в редакцию «ФедералПресс».

Иски по лизинговым договорам к компании «Сафмар Финансовые инвестиции» (владеет 100% «Европлана») предъявляются ошибочно, ответственность по ним несет только «Европлан», отмечается в документе.

Юристы компании прокомментировали также тяжбы с г-ном Салиным. Подчеркнуто, что суд удовлетворил 20% поданных предпринимателем исков: «Отдельно хочется отметить, что не все уступленные г-ну Салину долги суды признали действительными сделками. Так, в спорах с нашей компанией ряд заключенных им договоров цессий признали недействительными по причине их мнимости и причинения вреда кредиторам лизингополучателя».