Просрочка по розничным кредитам в российских банках сократилась на 4,2% с начала года

Просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю банковской системы РФ в июне 2018 года сократилась на 0,8% и составила 3 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру . В абсолютном выражении объем просрочки уменьшился за месяц на 25,6 млрд рублей.

При этом за первое полугодие просроченная задолженность по кредитам выросла на 162,2 млрд рублей, или на 5,7%, а за 12 месяцев динамика даже скромнее — рост на 158,8 млрд рублей, или на 5,6%. В совокупном кредитном портфеле доля просрочки на 1 июля 2018 года составляет 6,2%, почти как в начале года (годом ранее доля просрочки составляла 6,4%).

За прошедший месяц рост просроченной задолженности был зафиксирован у 217 кредитных организаций (по итогам первого полугодия — у 219).

Наиболее существенно этот показатель в июне увеличился у банка «Пересвет» (на 4,5 млрд рублей). В процентном отношении это 3,8%, однако рост с начала года превысил 10%. Рост просрочки в прошедшем месяце четырем банкам из пятерки обеспечили преимущественно корпоративные заемщики. Только у Совкомбанка рост просрочки по корпоративному портфелю немного уступает аналогичной сумме роста по кредитам, выданным физлицам. Соответственно, в пятерке по росту просрочки по корпоративному портфелю Росбанк заменил Совкомбанк, другие четыре банка остались на своих местах.

По данным Банка России, просроченная задолженность в июне сокращалась и по корпоративным, и по розничным кредитам (на 0,5% и на 1,3% соответственно). Розничная просрочка уменьшилась и в целом за первое полугодие — на 4,2% (доля в портфеле за тот же период — с 7% до 6,1%). А вот объем просрочки по корпоративным кредитам с начала года вырос на 7,9%, его доля в портфеле — с 6,4% до 6,7%.

По данным финансового рейтинга Банки.ру, просроченная задолженность по совокупному корпоративному кредитному портфелю за июнь сократилась на 14,9 млрд рублей до 2,19 трлн. Общая сумма просрочки в розничном портфеле за месяц уменьшилась на 10,7 млрд рублей, а ее размер составил 814,3 млрд рублей.

Крупнейший рост просроченной задолженности по розничным кредитам в июне показал Совкомбанк (на 565,5 млн рублей, на 4,4%), в первом полугодии — ВТБ (на 94,8 млрд рублей, или 346,3%) за счет портфеля, унаследованного от ВТБ 24 . Лидером месяца по росту корпоративной просрочки стал санируемый «Пересвет» (на 4,7 млрд, или на 4,1%), с начала года самый большой рост у ФК «Открытие» (на 74,6 млрд, или 55,1%).

Наиболее значительно сокращение просрочки по корпоративному блоку за июнь показал ВТБ (на 8 млрд рублей, или 6% в апреле), по розничному в лидерах Кредит Европа Банк (сокращение на 2,96 млрд рублей, или на 31,2% за месяц). Крупнейшее сокращение просрочки с начала года — 14,6 млрд, или 26,6% — по розничным кредитам банка «Русский стандарт», 8,6 млрд рублей, или 4,1% — по корпоративному портфелю БМ-Банка

Продуктовый виджет