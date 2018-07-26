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Кубань заняла 54 место в рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки
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Кубань заняла 54 место в рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета на начало июля составило 65,2%, что на 12,6% меньше, чем на 1 января 2018 года. В рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки регион занял 54 место. Исследование проводило РИА «Рейтинг».
Первые строчки занимают Севастополь и Сахалинская область, где государственный долг отсутствует. В группу лидеров на 1 июля также входят Тюменская область (0,7%), Москва (1,6%), Ленинградская область (3,6%).
По данным аналитиков, общероссийский уровень долговой нагрузки на 1 июля 2018 года составил 27,7%, что на 2,8% ниже, чем было зафиксировано на 1 января 2018 года.
Объем госдолга всех субъектов РФ по итогам I полугодия 2018 года уменьшился на 5,4% и составил 2,19 трлн рублей. В абсолютном выражении региональный госдолг сократился на 125 млрд рублей, около половины их этой суммы пришлось на три региона, в их числе — Краснодарский край.
Госдолг Кубани с начала текущего года снизился на 13,3% — с 149,1 млрд рублей до 129,1 млрд рублей, это стало следствием погашения значительной части коммерческой задолженности. По объему госдолга регион является лидером среди субъектов РФ, далее следуют Красноярский край (100 млрд рублей) и Московская область (96,8 млрд рублей).
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в Краснодарском крае на 1 июля 2018 года почти половина суммы долга приходится на бюджетные кредиты — 60,5 млрд рублей. 28,3 млн рублей составляют займы коммерческих банков, это на 8,7 млрд рублей меньше, чем месяцем ранее. 19,8 млрд рублей из общего объема — обязательства по госгарантиям Краснодарского края. На обязательства по ценным бумагам приходится 20,4 млрд рублей.
Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев назвал госдолг основным фактором, сдерживающим развитие Кубани.
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