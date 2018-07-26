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Курс акций Facebook обрушился на торгах до открытия рынка
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Курс акций Facebook обрушился на торгах до открытия рынка 

Investing.com Россия 29 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В четверг в центре внимания фондовых рынков до начала торгов в США были акции следующих компаний:
К 15:21 МСК курс акций Facebook (NASDAQ:FB) упал на 20,25% после того, как компания предупредила о возможном снижении прибыли из-за внедрения дополнительных мер по улучшению защиты конфиденциальных данных и замедления темпов использования социальной сети.
Курс акций Qualcomm (NASDAQ:QCOM) повысился на 6,02% после того, как компания отказалась от приобретения голландской NXP Semiconductors (NASDAQ:NXPI). Акции торгуемой на нью-йоркской бирже NXP подешевели на 4,44%.
Акции Ford Motor (NYSE:F) снизились на 3,99%после того, как компания снизила свой прогноз по доходам на акцию на 2018 год.
Акции Comcast (NASDAQ:CMCSA) подорожали на 3,41% несмотря на неоднозначный квартальный отчет компании. Внимание инвесторов привлек тот факт, что число пользователей высокоскоростного Интернета выросло на 260 тыс. человек, превысив консенсус-прогноз о росте на 195 тыс.
Акции Spotify (NYSE:SPOT) подешевели на 2,34% после отчета о том, что чистый убыток на разводненную акции составил $2,20, оказавшись значительно больше прогнозного убытка на акцию в размере $0,56 на акцию.
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