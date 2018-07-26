ФАС возбудила дело против «Яндекса» 

Московское управление ФАС возбудило дело об административном правонарушении против «Яндекса», сообщила пресс-служба управления. Претензии регулятора вызвала реклама услуг форекс-дилера в системе «Яндекс. Директ».
«Московское УФАС России возбудило дело против "Яндекса" и установленного рекламодателя ̶ физлица, действующего от имени Instaforex. Рассмотрение дела назначено на 7 августа. В Московское УФАС России поступило заявление Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России на рекламу услуг форекс-дилера в системе "Яндекс. Директ": «Instaforex ̶ Лицензия ЦБ РФ ̶ Открыть демо-счет ̶ Торгуйте бесплатно и без рисков»», — сообщила пресс-служба ФАС.
Регулятор установил, что Instaforex не имеет лицензий на деятельность форекс-дилера на территории России и не является членом саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, которая объединяет форекс-дилеров.