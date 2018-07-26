О1 Group ведет работу по долгу с МКБ, решений о передаче НПФ «Будущее» не принято

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. О1 Group Бориса Минца, в которую входит финансовая группа «Будущее», работает с Московским кредитным банком по урегулированию долговых обязательств, сообщил ТАСС представитель О1 Group. Он подчеркнул, что никаких решений о передаче НПФ не принято.

Ранее «Коммерсантъ» написал о возможном присоединении НПФ финансовой группы к НПФ «Нефтегарант», который находится в процессе объединения с НПФ «Согласие-ОПС» (его контролирует владелец МКБ Роман Авдеев ).

"В данный момент идет работа по урегулированию долговых обязательств O1 Group перед Московским кредитным банком, которая затрагивает ряд активов компании. Однако никакие решения на данный момент не приняты и никаких деталей по этому вопросу нет, поэтому компания сообщить их не может. Операционная деятельность всех фондов, входящих в ФГ Будущее, ведется в полном объеме без изменений", — сообщили в О1 Group.

По информации «Коммерсанта», до конца года планируется объединить пенсионные фонды «Будущее», «Образование» и «Социальное развитие» (входят в ФГ Будущее), а в перспективе года — полутора лет объединенное «Будущее» и «Телеком-Союз» будут присоединены к единому «Нефтегаранту» (включая «Нефтегарант НПО» и «Согласие ОПС»). При этом данные планы еще могут поменяться, отмечала газета.

Фонды «Будущего» столкнулись с проблемами в результате санации ряда банков экс-партнеров Минца. Так, НПФ «Будущее» после фактического обнуления капитала банка «ФК Открытие» лишился более 12 млрд рублей. Также ряд эмитентов облигаций, находящихся в портфелях НПФ группы и связанных с O1 Group и «Открытие Холдингом», допустили дефолт или провели реструктуризацию своих долговых бумаг. В мае стало известно, что концерн «Россиум» Романа Авдеева продал кредит, залогом по которому выступал пакет Минца в ФГ «Будущее» (89,7%), кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которую связывали с ГК «Регион».

Акционером НПФ «Нефтегарант» (30%) и «Нефтегарант НПО» (100%) является компания «РН пенсионные активы».