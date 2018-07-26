Сборы СК «Сбербанк страхование жизни» в первом полугодии выросли на 83%

Сборы страховой компании «Сбербанк страхование жизни» за первое полугодие 2018 года выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 76 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе страховщика.

Объем начисленной страховой премии по инвестиционному страхованию жизни вырос на 89% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 51 млрд рублей. По кредитному страхованию жизни премии составили 14,9 млрд рублей, продемонстрировав рост на 44%. Премии по индивидуальным защитным продуктам — накопительному и рисковму страхованию жизни, дополнительной медицинской страховки —выросли в 2,5 раза и достигли 10 млрд рублей.

Количество клиентов страховщика на конец первого полугодия превысило 12 млн рублей.

Активы компании по состоянию на 30 июня 2018 года выросли на 28% и достигли 292,8 млрд