Чистая прибыль Dunkin' Brands за I полугодие выросла на 16%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Dunkin' Brands Inc., которой принадлежат сети быстрого питания Dunkin' Donuts и Baskin-Robbins, за первое полугодие 2018 финансового года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 фингода, до 110,65 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за январь-июнь составила 1,29 доллара против 1,03 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 3,5% в годовом выражении, до 651,982 миллиона долларов.

Чистая прибыль за второй квартал выросла на 18,4% в годовом выражении и составила 60,498 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию в апреле-июне составила 0,72 доллара против 0,55 доллара за этот же отчетный период в 2017 году. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 0,74 доллара за акцию. Квартальная выручка выросла на 4,9% — до 350,640 миллиона доллара.

"Мы сходимся в видении стратегии бренда с нашими франчайзи, и по-прежнему нацелены на открытие 50 новых и обновленных ресторанов в этом году. Кроме того, мы ожидаем, что Dunkin' Donuts US снова станет одной из самых быстрорастущих сетей ресторанов быстрого питания в США в 2018 году", — приводятся в релизе слова главы компании Дэвида Хоффмана (David Hoffmann).

Американская корпорация Dunkin' Brands Inc. является одной из ведущих мировых франчайзеров ресторанов быстрого обслуживания, которые подают горячие и холодные напитки, выпечку и мороженое. Основана в 1950 году, штаб-квартира расположена в Кантоне, штат Массачусетс.