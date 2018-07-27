Ещё
ЦБ заподозрил руководство бывшего страховщика МВД в выводе активов из компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ заподозрил руководство бывшего страховщика МВД в выводе активов из компании 

ТАСС 1 час назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Временная администрация страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО), которая являлась страховщиком МВД, пока не лишилась лицензии, выявила в организации признаки вывода активов, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов общества", — отмечает регулятор.
Сумма ущерба не уточняется.
Временная администрация также пришла к выводу, что активов ЦСО недостаточно для выплаты долгов кредиторам и исполнения обязанности по уплате иных платежей. По итогам обследования организации регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.
Компания «Центральное страховое общество» выиграла конкурс на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018-2019 годах за 13,8 млрд рублей в конце прошлого года. Однако в мае компания лишилась лицензии. Новым страховщиком жизни и здоровья сотрудников ведомства правительство определило "ВТБ страхование".
ТАСС: последние новости
Переговоры о возобновлении закупок газа у Туркмении могут состояться осенью ЦБ подал в суд заявление о банкротстве банка "Советский" Кабмин утвердил "ВТБ Страхование" единственным страховщиком жизни сотрудников полиции
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной928
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня22
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети464
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко31
Трудовые книжки попадут под запрет102
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение