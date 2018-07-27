ЦБ заподозрил руководство бывшего страховщика МВД в выводе активов из компании

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Временная администрация страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО), которая являлась страховщиком МВД , пока не лишилась лицензии, выявила в организации признаки вывода активов, говорится в сообщении ЦБ РФ

"Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов общества", — отмечает регулятор.

Сумма ущерба не уточняется.

Временная администрация также пришла к выводу, что активов ЦСО недостаточно для выплаты долгов кредиторам и исполнения обязанности по уплате иных платежей. По итогам обследования организации регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.