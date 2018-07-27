ЦБ заподозрил руководство бывшего страховщика МВД в выводе активов из компании 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Временная администрация страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО), которая являлась страховщиком МВД, пока не лишилась лицензии, выявила в организации признаки вывода активов, говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов общества", — отмечает регулятор.
Сумма ущерба не уточняется.
Временная администрация также пришла к выводу, что активов ЦСО недостаточно для выплаты долгов кредиторам и исполнения обязанности по уплате иных платежей. По итогам обследования организации регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.
Компания «Центральное страховое общество» выиграла конкурс на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018-2019 годах за 13,8 млрд рублей в конце прошлого года. Однако в мае компания лишилась лицензии. Новым страховщиком жизни и здоровья сотрудников ведомства правительство определило "ВТБ страхование".