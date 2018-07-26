Ещё
Правительство выбрало страховщика МВД без конкурса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство выбрало страховщика МВД без конкурса 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Правительство определило «ВТБ Страхование» единственным страховщиком жизни и здоровья сотрудников МВД на 2018-2019 гг. Компания выбрана на внеконкурсной основе согласно правительственному распоряжению. Документ опубликован на сайте кабинета министров.
Предыдущий страховщик сотрудников МВД — «Центральное страховое общество» (ЦСО) в конце мая лишился лицензий. Центробанк заявил, что компания нарушила требования к финансовой устойчивости и платежеспособности. До этого, в конце апреля, регулятор второй раз ввел в ЦСО временную администрацию.
ЦСО в декабре прошлого года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 2018–2019 гг. за 13,7 млрд руб. Причем компания получила лицензию ЦБ на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих всего за неделю до объявления конкурса. ЦСО обошло в тендере лидеров рынка: «Согаз», «ВТБ страхование» и МАКС. Победе ЦСО не помешало то, что в апреле 2017 г. ЦБ первый раз ввел в компанию временную администрацию на полгода — из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности.
МАКС еще до конкурса обращал внимание Федеральной антимонопольной службы на «очень странные показатели», представленные в тендере, говорила «Ведомостям» гендиректор компании Надежда Мартьянова. «Как можно было 13 млрд руб. госсредств передать этой структуре? Мы просто разводим руками!» — возмущалась она.
Директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников отмечал, что по условиям тендера контракт прекращается только в случае ликвидации компании и никаких пунктов о возврате премии в этом случае не предусматривалось. Он указывал, что в случае отзыва у ЦСО лицензии МВД, вероятно, придется проводить новый конкурс. Помимо МВД в ЦСО была застрахована ответственность 148 российских туроператоров.
По закону, за гибель сотрудника МВД страховщик обязан выплатить 2 млн руб., в случае инвалидности — от 500 000 до 1,5 млн руб.
Ведомости: последние новости
Алишер Усманов заканчивает перевод активов в Россию Минфин США поддержал акции UC Rusal «Роснефть» может начать добычу в Курдистане в августе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа46
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР102
С Крымским мостом может произойти страшное420
Британия подняла истребители из-за Су-2440
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение