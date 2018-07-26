Правительство выбрало страховщика МВД без конкурса

Правительство определило « ВТБ Страхование » единственным страховщиком жизни и здоровья сотрудников МВД на 2018-2019 гг. Компания выбрана на внеконкурсной основе согласно правительственному распоряжению. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Предыдущий страховщик сотрудников МВД — «Центральное страховое общество» (ЦСО) в конце мая лишился лицензий. Центробанк заявил, что компания нарушила требования к финансовой устойчивости и платежеспособности. До этого, в конце апреля, регулятор второй раз ввел в ЦСО временную администрацию.

ЦСО в декабре прошлого года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья 788 800 сотрудников МВД на 2018–2019 гг. за 13,7 млрд руб. Причем компания получила лицензию ЦБ на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих всего за неделю до объявления конкурса. ЦСО обошло в тендере лидеров рынка: «Согаз» , «ВТБ страхование» и МАКС. Победе ЦСО не помешало то, что в апреле 2017 г. ЦБ первый раз ввел в компанию временную администрацию на полгода — из-за ненадлежащего исполнения компанией плана восстановления платежеспособности.

Директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников отмечал, что по условиям тендера контракт прекращается только в случае ликвидации компании и никаких пунктов о возврате премии в этом случае не предусматривалось. Он указывал, что в случае отзыва у ЦСО лицензии МВД, вероятно, придется проводить новый конкурс. Помимо МВД в ЦСО была застрахована ответственность 148 российских туроператоров.

По закону, за гибель сотрудника МВД страховщик обязан выплатить 2 млн руб., в случае инвалидности — от 500 000 до 1,5 млн руб.