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Lietuvos gelezinkeliai выплатит государству 34 млн евро дивидендов
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Lietuvos gelezinkeliai выплатит государству 34 млн евро дивидендов 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Мы улучшали показатели деятельности и вернулись в колею прибыльно работающего бизнеса. Это позволило нам предоставить государству максимальную финансовую отдачу», — отметил в пресс-релизе гендиректор предприятия Мантас Бартука. В предыдущий компания выплачивала дивиденды за 2015 год, они составили 846 тыс. евро. Lietuvos gelezinkeliai в прошлом году заработала 27 млн евро чистой консолидированной прибыли (в 2016 году — 52 млн евро убытков), ее выручка достигала 448,1 млн евро — на 11% больше, чем в 2016 году.
В начале июля М. Бартушка отметил, что дивиденды компании за 2017 год не должны быть меньше 30 млн евро — такими были убытки от перевозки пассажиров. В начале июля Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) представили стратегию деятельности до 2030 года. К этому году компания намерена инвестировать 7 млрд евро и достичь оборота 725 млн евро — на 60% больше, чем в прошлом году. Прибыль компании, согласно прогнозам, за 12 лет должна увеличиться вдвое, а пассажирские перевозки должны возрасти вдвое до 8 млн человек.
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