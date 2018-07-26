Coca-Cola подорожает

Компания Coca-Cola в этом году повысит цены на свои основные напитки из-за финансового напряжения, вызванного тарифами на импорт президента США Дональда Трампа.
Главный исполнительный директор Coca-Cola Джеймс Квинси рассказал The Wall Street Journal, что в компании увеличат цены в ответ на растущие издержки на доставку и цены на металл после того, как США ввели тарифы на импорт китайских товаров на сумму в $50 млрд
Он отказался дать более подробную информацию об изменении цен и указал на несколько факторов, влияющих на грядущие изменения.
"Существует некоторый широкомасштабный толчок в плане стоимости производственных затрат, который затрагивает наши и многие другие отрасли", — сказал Квинси изданию.