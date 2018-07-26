Coca-Cola подорожает

Coca-Cola повысит цены на свои напитки из-за тарифов Трампа

Главный исполнительный директор Coca-Cola Джеймс Квинси рассказал The Wall Street Journal , что в компании увеличат цены в ответ на растущие издержки на доставку и цены на металл после того, как США ввели тарифы на импорт китайских товаров на сумму в $50 млрд

Он отказался дать более подробную информацию об изменении цен и указал на несколько факторов, влияющих на грядущие изменения.