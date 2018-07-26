Ещё
Coca-Cola подорожает
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Coca-Cola повысит цены на свои напитки из-за тарифов Трампа 

Вести Экономика 1 час назад
Компания Coca-Cola в этом году повысит цены на свои основные напитки из-за финансового напряжения, вызванного тарифами на импорт президента США Дональда Трампа.
Главный исполнительный директор Coca-Cola Джеймс Квинси рассказал The Wall Street Journal, что в компании увеличат цены в ответ на растущие издержки на доставку и цены на металл после того, как США ввели тарифы на импорт китайских товаров на сумму в $50 млрд
Он отказался дать более подробную информацию об изменении цен и указал на несколько факторов, влияющих на грядущие изменения.
"Существует некоторый широкомасштабный толчок в плане стоимости производственных затрат, который затрагивает наши и многие другие отрасли", — сказал Квинси изданию.
Вести Экономика: последние новости
Отчет Facebook обвалил котировки “Роснефть” может открыть сеть АЗС в Германии Прибыль Deutsche Bank во II квартале сократилась на 14%
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа35
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР97
С Крымским мостом может произойти страшное413
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол8
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение