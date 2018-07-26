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Топ-менеджер Сбербанка променял его на вина Тосканы
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Топ-менеджер Сбербанка променял его на вина Тосканы 

News.ru 52 минуты назад
Сбербанк покинул глава по отношениям с инвесторами Юрки Талвитие. Теперь он будет заниматься производством вина в итальянской Тоскане.
О своём намерении Талвитие рассказал в письме инвесторам. Он также отметил, что планирует работать в советах директоров нескольких компаний, сообщает Bloomberg.
Юрки Талвитие проработал более 20 лет в западных банках, где одним из основных направлений его деятельности были проекты, связанные с российским финансовым сектором. Позже он перешёл в группу ВТБ, затем в Сбербанк, где он проработал два года.
Ранее News.ruписал, что Барт Шлатман покинул пост старшего вице-президента Сбербанка.
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