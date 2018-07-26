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«Газпром трансгаз Казань» оштрафован на 600 тысяч рублей
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«Газпром трансгаз Казань» оштрафован на 600 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» 54 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Татарстане ООО «Газпром трансгаз Казань» оштрафовано на 600 тысяч рублей за отказ об исключении из техусловий на подключение к сетям пункта об обязательной разработке проектной документации.
Компания отказала, заявив, что проектная документация при подключении к газораспределительной сети должна быть разработана именно заказчиком. Татарстанское УФАС пришло к выводу, что разработка проектной документации может быть возложена на потребителя только в том случае, если такая разработка прямо предусмотрена градостроительным законодательством. Этот случай не обязывает заказчика разрабатывать проект
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» оштрафовано на 600 тысяч рублей за нарушение порядка подключения к сетям.
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