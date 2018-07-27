«ФСК „Лидер“ опровергла слухи о тяжелом финансовом положении

Строительная компания «ФСК „Лидер“ опровергла слухи о тяжелом финансовом положении и выводе средств за рубеж. Девелопер выпустил сообщение, в котором подтвердил свою надежность.

»Все объекты сдаются в срок, повода для беспокойства или паники нет, компания действует в строгом соответствии с законом РФ », — сообщается на сайте компании.

Ранее ряд СМИ сообщили, что бизнес и активы «ФСК „Лидер“ заложены аффилированным компаниям и выведены за рубеж, а тысячи дольщиков не могут получить квартиры. Компании приписали и совместные махинации с руководством „Urban Group“.