Строительная компания «ФСК „Лидер“ опровергла слухи о тяжелом финансовом положении и выводе средств за рубеж. Девелопер выпустил сообщение, в котором подтвердил свою надежность.
»Все объекты сдаются в срок, повода для беспокойства или паники нет, компания действует в строгом соответствии с законом РФ», — сообщается на сайте компании.
Ранее ряд СМИ сообщили, что бизнес и активы «ФСК „Лидер“ заложены аффилированным компаниям и выведены за рубеж, а тысячи дольщиков не могут получить квартиры. Компании приписали и совместные махинации с руководством „Urban Group“.
Президент „ФСК Лидер“ Владимир Воронин на это ответил, что у компании, действительно, был подряд от разорившейся „Urban Group“, но сумма долга невелика. А большое количество юридических лиц, которые входят в состав корпорации связано с внутренней стратегией компании.