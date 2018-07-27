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«ФСК „Лидер“ опровергла слухи о тяжелом финансовом положении
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«ФСК „Лидер“ опровергла слухи о тяжелом финансовом положении 

BFM.RU 52 минуты назад
Строительная компания «ФСК „Лидер“ опровергла слухи о тяжелом финансовом положении и выводе средств за рубеж. Девелопер выпустил сообщение, в котором подтвердил свою надежность.
»Все объекты сдаются в срок, повода для беспокойства или паники нет, компания действует в строгом соответствии с законом РФ», — сообщается на сайте компании.
Ранее ряд СМИ сообщили, что бизнес и активы «ФСК „Лидер“ заложены аффилированным компаниям и выведены за рубеж, а тысячи дольщиков не могут получить квартиры. Компании приписали и совместные махинации с руководством „Urban Group“.
Президент „ФСК Лидер“ Владимир Воронин на это ответил, что у компании, действительно, был подряд от разорившейся „Urban Group“, но сумма долга невелика. А большое количество юридических лиц, которые входят в состав корпорации связано с внутренней стратегией компании.
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