«Новатэк»: высокая оценка «Арктик СПГ-2» позволит снизить собственные вложения до минимума

Вчера НОВАТЭК (ВВВ-/Ваa3/ВВВ) опубликовал сильные результаты за 2 кв. 2018 г. (выручка выросла на 9% кв. /кв. до 195,8 млрд руб., EBITDA — на 22% кв. /кв. до 68,9 млрд руб.), обусловленные, в первую очередь, восстановлением цен на нефть (Urals: +11% до 72,3 долл. /барр.) и ослаблением рубля (на 9% до 61,8 руб. /долл.), что привело к резкому увеличению цен на продукцию. Кроме того, НОВАТЭК увеличил объем продаж жидких углеводородов на 13% кв. /кв. до 4,27 млн т, частично распродав запасы.

Продолжается рост капвложений (+68% кв. /кв. до 22 млрд руб.) в рамках стратегии развития по разработке новых участков (Северо-Русский и Восточно-Тазовский) и строительства нового СПГ проекта — Арктик СПГ-2. Тем не менее, это не помешало увеличить свободный поток на 14% кв. /кв. до 39,8 млрд руб. При этом чистый долг не изменился (90,7 млрд руб.) — большая часть свободных средств была направлена на выплату дивидендов и приобретение собственных акций (>29,3 млрд руб.). В итоге Чистый долг/EBITDA снизился до 0,40х с 0,44х. На счетах компании накоплено 65,6 млрд руб., что покрывает >40% долга (156,3 млрд руб.).

Напомним, НОВАТЭК находится в стадии переговоров с потенциальными партнерами по Арктик СПГ-2 мощностью 19,8 млн т в год (для сравнения, мощность Ямал СПГ составит 17,4 млн т). На первые 10% в проекте претендует французская TOTAL, которая намерена приобрести пакет за 2,55 млрд долл. (предполагается, что сделка будет закрыта до апреля 2019 г.), т.е. весь Арктик СПГ-2 оценен в 25,5 млрд долл. НОВАТЭК планирует продать 40% в проекте, тем самым компания может получить >10 млрд долл. за долю еще в нереализованном Арктик СПГ-2. Мы полагаем, что при такой высокой оценке финансовые вложения самого НОВАТЭКа составят <2 млрд долл., что меньше годового свободного потока (150 млрд руб. в 2017 г.). Таким образом, реализация проекта практически не отразится на долговой нагрузке.

Евробонды NVTKRM 22 после распродажи в апреле частично восстановили позиции: их спред к Russia 22 сузился на 36 б.п. до 80 б.п., что является одним из самых низких среди российских корпоративных бумаг 1-го эшелона. GMKNRM 23 имеют премию 57 б.п. к бумагам НОВАТЭКа и 137 б.п. к суверенной кривой (вероятно, котировки предполагают слишком высокую вероятность включения НорНикеля в SDN-лист, хотя палладий, добываемый компанией (производитель №1 в мире) является критически важным для глобальных производственных цепочек).