Украина продаст на аукционе лицензии на газовые участки с запасами 150 млрд куб. м

КИЕВ, 26 июля. / ТАСС /. Правительство Украины подготовило к продаже на аукционе 44 газоносных участка с оценочными запасами около 150 млрд куб. м. Об этом заявил в четверг на заседании глава кабинета министров страны Владимир Гройсман

"Мы принимаем решение об открытии данных, о внедрении аукционов. У нас уже подготовлены 44 участка с запасами 150 млрд куб. м газа, которые требуют инвестиций, технологий, где будут работать украинцы и мы сможем обеспечить независимость от какого-либо государства", — сказал он.

Гройсман озвучил цель правительства в этом вопросе, которая состоит в открытии геологических данных и предоставлении возможности бизнесу на основании прозрачных аукционов добывать природный газ на Украине , чтобы отказаться от импорта топлива.

По информации Государственной службы геологии и недр Украины, начальная стоимость лицензий на подготовленные 44 участка составляет около 3 млрд гривен ($112,7 млн по текущему курсу). Общая площадь участков — более 13 тыс. кв. км. Глава кабмина Украины призвал провести все подготовительные работы, чтобы организовать торги «максимально быстро».