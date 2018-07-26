Ещё
Украина продаст на аукционе лицензии на газовые участки с запасами 150 млрд куб. м
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР

Украина продаст на аукционе лицензии на газовые участки с запасами 150 млрд куб. м 

ТАСС 46 минут назад
КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Украины подготовило к продаже на аукционе 44 газоносных участка с оценочными запасами около 150 млрд куб. м. Об этом заявил в четверг на заседании глава кабинета министров страны Владимир Гройсман.
"Мы принимаем решение об открытии данных, о внедрении аукционов. У нас уже подготовлены 44 участка с запасами 150 млрд куб. м газа, которые требуют инвестиций, технологий, где будут работать украинцы и мы сможем обеспечить независимость от какого-либо государства", — сказал он.
Гройсман озвучил цель правительства в этом вопросе, которая состоит в открытии геологических данных и предоставлении возможности бизнесу на основании прозрачных аукционов добывать природный газ на Украине, чтобы отказаться от импорта топлива.
По информации Государственной службы геологии и недр Украины, начальная стоимость лицензий на подготовленные 44 участка составляет около 3 млрд гривен ($112,7 млн по текущему курсу). Общая площадь участков — более 13 тыс. кв. км. Глава кабмина Украины призвал провести все подготовительные работы, чтобы организовать торги «максимально быстро».
ТАСС: последние новости
Акции Facebook упали более чем на 20% после публикации отчетности по выручке Проверка Роскачества выявила нарушения по жирности и влаге в дешевом сливочном масле Интернет-магазины Otto и Quelle прекратили принимать заказы в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия41
С Крымским мостом может произойти страшное455
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип359
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР30
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ22
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
00:47
Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение
Наука и техника
12:12
Вассерман начал «Вынос мозга» на YouTube
Общество
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение