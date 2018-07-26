Полицейских застрахуют по-новому

«Определить единственным исполнителем осуществляемой МВД России в 2018-19 годах закупки услуг по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью "ВТБ Страхование"», — говорится в документе.

«ВТБ Страхование» уже была официальным страховщиком МВД в 2013-15 годах. Однако затем, по истечении контракта, ведомство не смогло найти компании замену. В проводившихся тендерах не участвовал ни один игрок рынка — все они посчитали предлагавшуюся сумму контракта (22,4 миллиарда рублей) недостаточной.

После этого МВД попросило правительство разрешить ему самостоятельно страховать своих сотрудников и выплачивать возмещение из бюджета министерства. Обсуждение такой инициативы на уровне кабмина в начале июня подтверждал замминистра финансов Алексей Моисеев . По его словам, такой порядок стал бы «наиболее верным решением».

В декабре 2017 года новый тендер выиграло «Центральное страховое общество». Сумма контракта с ним составила 13,7 миллиарда рублей на два года. Однако в конце мая 2018-го она лишилась лицензии Центробанка из-за несоблюдения нормативов достаточности капитала. Теперь ее обязанности будет исполнять «ВТБ СТрахование».