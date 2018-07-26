К ямальским месторождениям нужен особый подход. Газпром использует спецтехнологии

При освоении ямальских месторождений Газпром использует специально разработанные для региона технологии. Об этом глава компании Алексей Миллер рассказал в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, на Ямале суровые природно-климатические условия, зима долгая, а когда все тает, округ превращается на 80% в озера, реки, ручьи и болота. Все это необходимо учитывать при освоении месторождений, чтобы обеспечить необходимый уровень добычи. Еще до выхода на Ямал, на стадии проектирования, Газпром разработал специальные для региона инновационные, высокоэффективные и безопасные технологии и решения, их уже используют. Поскольку на Ямале из-за сурового климата тяжелые условия работы, то уровень автоматизации производственных процессов очень высокий. Кроме того, к ямальским месторождениям нужен особый подход, они многослойные, имеющие несколько залежей, пластов.