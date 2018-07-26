Shell запускает программу выкупа акций на $25 млрд

Британо-нидерландская Royal Dutch Shell Plc запустила программу выкупа акций на $25 млрд, поскольку ее долг уменьшился. При этом компания зафиксировала прибыль за II квартал ниже прогнозов, пишет Reuters

В рамках первого этапа программы buyback, который продлится до 25 октября, будут выкуплены акции на $2 млрд В 2018-2020 годах планируется выкупить акции не менее чем на $25 млрд при условии дальнейшего прогресса в сокращении долга и благоприятных цен на нефть.

Программа выкупа акций, обещанная после приобретения BG Group за $54 млрд в 2016 году, служит самым ясным сигналом того, что вторая по величине нефтяная компания в мире оправилась от трехлетнего спада в энергетическом секторе.

Долговая нагрузка Shell немного снизилась в прошедшем квартале.

Отношение долга к капитализации компании снизилось до 23,6% с пикового значения 29,2% в III квартале 2016 года и с 24,7% в I квартале 2018 года.

Тем не менее, долговая нагрузка Shell остается на уровне $66 млрд, мало изменившись за последние пять кварталов.

Компания резко снизила расходы, сократила тысячи рабочих мест и продала активы почти на $30 млрд после обвала цен на нефть в 2014 году.

Прибыль меньше прогноза Ожидания инвесторов относительно программы buyback неуклонно росли в последние кварталы, поскольку прибыль и генерирование денежных средств росли с восстановлением цен на нефть и в результате резкого снижения затрат.

Однако прибыль Shell за II квартал не оправдала ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (на основе текущей стоимости поставок (CCS) и без учета чрезвычайных расходов), выросла на 30% в годовом выражении до $4,691 млрд Это значительно ниже консенсус-прогноза аналитиков, который составлял $5,967 млрд

Слабость прибыли в основном обусловлена результатами сегмента переработки и сбыта (downstream), что связано с более низкими результатами торговли, более высокими затратами и колебаниями валютных курсов.

Прибыль в сегменте геологоразведки и добычи (upstream) без учета разовых факторов выросла до $1,46 млрд по сравнению с $339 млн во II квартале 2017 года. При этом прибыль в сегменте downstream во II квартале снизилась до $1,66 млрд с $2,53 млрд годом ранее.

Добыча нефти и газа в минувшем квартале сократилась до 3,442 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 3,839 млн в I квартале 2018 года.

Shell сохранила размер квартальных дивидендов на уровне $0,47 на акцию.