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Чистая прибыль Nissan за I квартал 2018-2019 фингода сократилась на 16,4%
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Чистая прибыль Nissan за I квартал 2018-2019 фингода сократилась на 16,4% 

Прайм 51 минуту назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского автопроизводителя Nissan Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам первого квартала 2018-2019 финансового года (завершился 30 июня) снизилась в годовом выражении на 16,4%, составив 115,829 миллиарда иен (1,041 миллиарда долларов), сообщается в отчете компании.
Показатель разводненной чистой прибыли на акцию компания не указывает. Выручка Nissan Motor по итогам отчетного периода составила 2,76 триллиона иен (24,4 миллиарда долларов), что на 1,6% меньше показателя 2017-2018 фингода. Операционная прибыль снизилась на 40,4% в годовом выражении, до 109,144 миллиарда иен (981 миллион долларов).
Ухудшение финансовых показателей компания объясняет ростом цен на сырье и валютными колебаниями. Кроме того, Nissan отмечает негативный эффект от снижения продаж в Европе и России.
Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Штат компании насчитывает около 137,2 тысячи человек.
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