Ещё
Госдума создала условия для перерегистрации компаний из офшоров в спецрайонах РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума создала условия для перерегистрации компаний из офшоров в спецрайонах РФ 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла пакет из семи законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) России, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.
Пакет устанавливает особенности создания и функционирования САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить статус международной компании. Причем для этого не потребуется ликвидация компании за рубежом, достаточно снять ее там с регистрации, зарегистрировать в САР и получить статус международной компании.
Прайм: последние новости
Акции Facebook потеряли более 20% после публикации квартального отчета и прогнозов ФАС возбудила дело против ЦИАН Чистая прибыль LVMH в I полугодии выросла на 41%, до 3 млрд евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР59
С Крымским мостом может произойти страшное417
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Мировые лидеры не смогли найти флаги своих стран25
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями99
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
00:47
Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение