Госдума создала условия для перерегистрации компаний из офшоров в спецрайонах РФ 

МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла пакет из семи законов, позволяющих контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в специальных административных районах (САР) России, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств.
Пакет устанавливает особенности создания и функционирования САР на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить статус международной компании. Причем для этого не потребуется ликвидация компании за рубежом, достаточно снять ее там с регистрации, зарегистрировать в САР и получить статус международной компании.