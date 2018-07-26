Производитель алкоголя Diageo нарастил прибыль в 2017-2018 фингоду на 14%

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Компания Diageo, один из крупнейший мировых производителей алкогольных напитков, по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 30 июня 2018 года) увеличила прибыль на 14% — до 3,022 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,976 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Базовая прибыль на акцию составила 1,22 фунта (1,6 доллара) против 1,06 фунта (1,39 доллара) годом ранее. Чистая выручка компании (c учетом приобретений и эффекта колебаний валютных курсов) по итогам финансового года увеличилась на 1% — до 12,163 миллиарда фунтов стерлингов (16 миллиардов долларов).

В свою очередь операционная прибыль повысилась на 4%, до 3,691 миллиарда фунтов (4,856 миллиарда долларов). Комментируя показатели чистой выручки и операционной прибыли, компания сообщила, что «органический рост был частично компенсирован неблагоприятными колебаниями валютных курсов». Объем продаж Diageo сократился на 1% и составил 240,4 миллиона девятилитровых коробов.

Чистая выручка Diageo в России в 2018 финансовом году выросла на 14%. Рост преимущественно был обусловлен продажами шотландского скотча — в основном Johnnie Walker и Captain Morgan.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира расположена в Лондоне. Diageo владеет такими брендами как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, J&B, Captain Morgan, Cuervo, Tanquarey, Crown Royal, а также вина Beaulieu Vineyard и Sterling Vineyards. Продукция компании реализуется в 180 странах мира. Акции Diageo котируются на Нью-йоркской и Лондонской фондовых биржах.