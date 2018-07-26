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Банк «Пересвет» отказался от иска о банкротстве «Росипподромов»
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Банк «Пересвет» отказался от иска о банкротстве «Росипподромов» 

Rambler News Service 2 часа назад
Банк «Пересвет» отказался от иска о признании банкротом компании «Российские ипподромы», Арбитражный суд Москвы удовлетворил это ходатайство, передает корреспондент RNS из зала суда.
«Арбитражный суд города Москвы определил принять отказ «Пересвета» от заявления о признании банкротом «Российский ипподром»», — сказала судья.
Банк «Пересвет» подал иск о признании банкротом «Российских ипподромов» в мае этого года.
Компания «Российские ипподромы» была создана в 2011 году по указу президента России, 100% компании, согласно СПАРК, принадлежат Росимуществу. Согласно СПАРК, председателем совета директоров «Российских ипподромов» является глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Банк «Пересвет» в настоящий момент находится на санации, о которой ЦБ объявил 19 апреля 2017 года. Санатором «Пересвета» был выбран Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). До августа 2017 года «Пересвет» находился под управлением временной администрации в лице АСВ, его капитал был списан до 1 руб., после чего ВБРР стал его единственным акционером.
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