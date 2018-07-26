Банк «Пересвет» отказался от иска о банкротстве «Росипподромов»

Банк «Пересвет» отказался от иска о признании банкротом компании «Российские ипподромы», Арбитражный суд Москвы удовлетворил это ходатайство, передает корреспондент RNS из зала суда.

«Арбитражный суд города Москвы определил принять отказ «Пересвета» от заявления о признании банкротом «Российский ипподром»», — сказала судья.

Банк «Пересвет» подал иск о признании банкротом «Российских ипподромов» в мае этого года.

Алексей Миллер. Компания «Российские ипподромы» была создана в 2011 году по указу президента России, 100% компании, согласно СПАРК, принадлежат Росимуществу . Согласно СПАРК, председателем совета директоров «Российских ипподромов» является глава «Газпрома»